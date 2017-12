México, una 'tierra de oportunidades' para migrantes

Agencia

México.- El representante permanente ante las Naciones Unidas, Juan José Gómez Camacho, aseguró que los cambios en los flujos migratorios demuestran que México es cada vez menos un país de origen de migrantes, para convertirse en una oportunidad de prosperidad y desarrollo.

De acuerdo con Milenio, en entrevista, el diplomático destacó la importancia de garantizar que el proceso migratorio se realice colocando a la persona en centro de las políticas públicas, la protección de sus derechos y reconociendo su contribución.

“Crecientemente México está recibiendo migración, no solamente de América Latina o de Centroamérica, sino de muchas partes del mundo que nos ven como una oportunidad de prosperidad, que ven en México una oportunidad de empleo y de mejorar su calidad de vida, y por supuesto que tenemos que estar muy preparados”, señaló.

Para ello, explicó, desde el seno de la ONU se han impulsado una serie de discusiones que permitan conocer de manera integral el fenómeno migratorio y, sobre todo, desterrar la gran cantidad de mitos sobre los que se erigen las políticas públicas de los países.

“El centro de todo lo que estamos haciendo es la persona humana, los migrantes no son mercancía, no son recursos financieros, no son simplemente capital humano, sino que son seres humanos y antes que nada sus derechos deben ser garantizados. La migración y una de las cosas que hemos ido aprendiendo en este proceso es que tiene un efecto extraordinario como contribuyente al crecimiento económico para la generación de riqueza, y eso no se hace exclusivamente en los países que dejaron, sino que en realidad lo hacen en los países de destino”, expresó.

En este sentido, destacó la importancia de construir un pacto mundial para la migración y reconocer el proceso previo que se realizó para cambiar la visión global con la que se enfrenta este fenómeno que año con año genera el 9 por ciento del PIB mundial.

Gómez Camacho aseguró que parte de lo que se realiza en esta reunión preparatoria del pacto, en Puerto Vallarta, es filtrar todo el conocimiento que se obtuvo en los diálogos regionales para que todos partan de una base común.

Tras la reunión, se generará un informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, además de que se producirá un documento que elaborarán México y Suiza en su papel de cofacilitadores del proceso.