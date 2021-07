México está mejor que Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte: Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que en México se sigue viviendo bien y que existen oportunidades de crecimiento, además de que hay libertades, contrario a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte.

"A pesar de todos los gobiernícolas y régulos que tenemos, seguimos viviendo muy bien en este país. ¿No me creen? Dense una vuelta por Cuba. Es una cosa de llorar, por los pobrecitos cubanos. A las mujeres no les queda más que prostituirse en la calle para juntar unos cuantos dólares. Se están muriendo de hambre. Esto no es exageración".