'Don Lucho' le debe al Metro dos millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los famosos taquitos de canasta "Don Lucho" ubicados dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), deben casi dos millones de pesos a la administración.

Según una investigación de Excélsior, el motivo del adeudo bajo el concepto de uso de espacios comerciales es porque los taqueros no habían pagado la contraprestación por el uso y explotación de hasta 14 espacios comerciales.

A falta del pago de la renta, la administración del transporte ordenó retirar 14 espacios comerciales de "Don Lucho". De hecho, en el reporte de Excélsior se indica que en un principio se debía 8 millones de pesos.

"Había un adeudo de esa cantidad (ocho millones) hace más de un año porque la empresa no reconocía el valor del avalúo que había fijado la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Se hizo un nuevo avalúo, salió menor, pagó una cantidad importante y ahorita el monto del adeudo es mucho menor y, obviamente, están comprometidos a pagar hasta saldar esa cantidad", explicó Roberto Azbell Arellano, subdirector de Administración y Finanzas del Metro.

Pese a que "Don Lucho" ya ha pagado seis millones de pesos, el funcionario indicó que no se le otorgará más espacios comerciales hasta que concluya los pagos faltantes de dos millones de pesos, pese existe permiso para otorgar 10 lugares más en las inmediaciones del Transporte Colectivo.

Por otro lado, trabajadores de la dependencia informaron que esta problemática ha tenido irregularidades y piden que sea investigado por Contraloría General de la Ciudad de México, ya que esta situación sólo beneficia a la empresa.

"A las autoridades del Metro no les interesa el millonario adeudo, pues ni recuperaron los locales comerciales de tacos Don Lucho y tampoco iniciaron acciones legales para recuperarlos. En resumen: el permisionario obtiene grandes ganancias, no le paga al Metro y las autoridades no le hacen nada" dijeron empleados del Metro en entrevista con Excélsior.

Incluso señalando que los supuestos 10 lugares que no se le han otorgado a los taqueros, ya han sido dados irregularmente, violando los procedimientos correspondientes.

Ante esta acusación Roberto Azbell indicó que el problema fue "heredado" por la admiración pasada, por lo que ahora se trata de regular este inconveniente.