México: Taxista abusador de mujeres ya fue identificado pero sigue libre

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos mujeres víctimas de violadores seriales en la alcaldía Iztapalapa lograron identificar a sus agresores, dos hombres en un taxi March color rosa con blanco; uno va manejando y el otro escondido en la cajuela; sin embargo, a más de siete meses de ocurridas los ataques, los sujetos continúan en libertad.

“Celeste”, cuyo nombre verdadero fue cambiado para su protección, narró a Excélsior el modus operandi de sus victimarios. Fue la noche del jueves 20 de diciembre de 2018 en la esquina de calzada Ermita Iztapalapa y Manuel Rojas, afuera de la estación Constitución de 1917 del Metro. “Celeste” no tomó un taxi de base. Estaba muy cansada para hacer fila.

Casi llegaba a la casa, me preparé para pagar el taxi y el chofer sacó una pistola. “Dame todas tus cosas”, le dije que sí, y entonces salió otra persona de la cajuela. El que estaba a mi lado me agarró del hombro y me agachó.

Me iban tocando la entrepierna, los senos, me pidieron las claves del teléfono, de la tarjeta. Se detuvieron en un cajero, el chofer hizo el retiro de mi tarjeta, cuando regresó se repartieron las ganancias. El que iba a mi lado se quedó con el dinero y un teléfono. ‘A ella, déjamela’, dijo el chofer”.

El conductor llegó a un motel sobre calzada Ermita Iztapalapa donde la violó. Una situación similar vivió “Aurora”, mujer a quien también se ha protegido su identidad. Ella fue atacada al tomar un taxi en la misma esquina que “Celeste” dos días después, el sábado 22 de diciembre de 2018.

Sin embargo, a ella no la llevaron a un cajero, pues solo tenía 90 pesos en su tarjeta de débito, ni tampoco la condujeron a un motel. Ella asegura que el taxi que tomó era un March, rosa con blanco y, aunque no recuerda al sujeto que salió de la cajuela, sí recuerda al chofer.

“Es un hombre de 40 o 42 años, alto, fuerte, blanco, con un poco de barba, cuando me atacó llevaba una camisa a cuadros de manga larga y un chaleco, tiene algunas entradas en el cabello”.

Aurora ya identificó a su atacante en el video que la fiscalía obtuvo del ataque de “Celeste” dos días antes, cuando el sujeto retiró el dinero de la tarjeta de “Celeste”. “Incluso trae el mismo chaleco del día en que a mí me atacó”, asegura “Aurora”.

A pesar de que los casos de “Aurora” y “Celeste” los lleva el mismo policía de investigación, no han sido vinculados. La fiscal de delitos sexuales de la Procuraduría, María Concepción Prado, no ha querido pronunciarse al respecto.

“Hay violadores que lo hacen una vez, hay quienes lo hacen dos veces, tres veces, pero quienes lo hacen cotidianamente saben que pueden violentar a una mujer y que no les harán nada”, comentó Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C. (Adivac).