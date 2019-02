¿Cuántas horas pasas en internet? Este es el promedio en México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya sea por temas laborales o por ocio, pero el tiempo promedio que usan internet las personas en México es de ocho horas y un minuto, cifra que ubica al país dentro del Top 10 de los países en donde quienes ingresan a la red invierten más tiempo navegando.

El país donde las personas pasaron más tiempo en Internet en el mundo es Filipinas con 10 horas 2 minutos en la red, seguidos por los internautas de Brasil, quienes emplearon nueve horas 29 minutos y en Tailandia la gente empleó nueve horas 11 minutos.

El Informe Digital 2019 elaborado por Hootsuite reveló que países con última tecnología de internet como Japón no pasaron tanto tiempo en la web, pues el registró promedio fue de solo 3 horas 45 minutos.

El reporte indicó que el tiempo promedio en línea en todo el mundo el año pasado fue de 6 horas y 42 minutos por día, lo que significó una disminución de 1.7 por ciento en relación al año previo cuyo registró o permanencia fue de 6 horas 49 minutos.

En 2014 el tiempo de permanencia promedio fue de 6 horas 10 minutos, es decir un aumento de 1.9 puntos porcentuales; 6 horas 17 minutos fue el año siguiente, se elevó 0.8 por ciento; 6 horas 20 minutos para 2016, creció 1.6 por ciento; y 6 horas 26 minutos en 2017, un crecimiento de 6 por ciento.

Otro dato arrojado por el informe de la empresa que gestiona las redes sociales es que 57 por ciento de la población de todo el mundo ya cuenta con acceso a Internet.

