“Mi hija está muerta y no sé qué hacer”: Mario Escobar, padre de Debanhi

La madrugada de este viernes, Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, la joven desaparecida el pasado 08 abril en Nuevo León confirmó que el cuerpo hallado en una cisterna en el motel Nueva Castilla pertenece a su hija, pues afirma reconoció la vestimenta.

A través de entrevistas para los medios de comunicación nacionales, el padre de la joven de 18 años, confirmó con mucho dolor que el cuerpo encontrado en el motel, corresponde al de su hija.

Sin embargo las autoridades no han confirmado ni desmentido está información.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Me equivoqué por creer en la Fiscalía” expresó el padre de la joven.

“Me equivoqué, me equivoqué por creer en la Fiscalía. Pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mí, que creyó en mi esposa, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente, me equivoqué porque confié en la fiscalía. Vinieron aquí 4 o 5, 6 veces, no sé cuántas, ustedes lo deben de saber y no hicieron su trabajo”, abundó el hombre.

‘Mi hija está muerta’. La madrugada de este viernes el padre de #Debanhi confirmó que su hija fue encontrada sin vida. Aseguró que se equivocó por creer en la Fiscalía. #LasNoticiasDeFOROtv | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo pic.twitter.com/EBPfQBioT0 — Foro_TV (@Foro_TV) April 22, 2022

Fiscalía aún no confirma que es el cuerpo de Debanhi

La noche del jueves, la Fiscalía de Nuevo León emitió un comunicado donde confirma que se encontró un cuerpo dentro de una cisterna en desuso, en una zona cercana al Hotel Nueva Castilla.

“La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informa que en los reconocimientos de terrenos aledaños al lugar de desaparición de la ciudadana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, en Escobedo Nuevo León, los Agentes Investigadores asignados al caso han localizado un cuerpo sin vida en el interior de una cisterna de agua abandonada” se lee en el comunicado.

Sin embargo, la dependencia no ha confirmado si el cuerpo encontrado es el de Debanhi.

“En estos momentos no es posible establecer características generales de la persona” detalló la Fiscalía.

Se informa evento relacionado a la investigación de la desaparición de la ciudadana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. pic.twitter.com/0UVVVPbI1N — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 22, 2022

Indignación por el Caso Debanhi

Familiares e internautas se encuentran indignados por el resultado de esta búsqueda, el padre de la joven de 18 años, externó que confió en las autoridades, pero asegura que estas no cumplieron con su trabajo.

A través de la cuenta de Instagram, creada por la familia de Debanhi Escobar, agradeció a todas las personas que se unieron para buscar por 13 días de su hija, sin embargo dejaron un mensaje de indignación con las autoridades.

“13 días buscando con binomios, drones, infantería y de la nada aparece en un motel” se lee la publicación.

Foto: Captura de pantalla

Asimismo usuarios de las redes sociales, se han pronunciado sobre este hallazgo y aseguran que tuvo el mismo desenlace que el Caso Paulette.

14 días después encuentran presuntamente a *Debanhi* en una cisterna dentro de un motel ya cateado…así como a #Paulette2 que buscaron por 9 días y quien “siempre” estuvo debajo de su cama donde dieron entrevistas e incluso durmieron.

SIEMPRE queriéndonos ver la cara de idiotas pic.twitter.com/WKK50TG6uV — Cloudy⛅️ (@NubiaArizaga3) April 22, 2022