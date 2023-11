Michelle Ravel revela el ‘verdadero infierno’ que vivió en Gaza

Tras ser evacuada de territorio palestino hace unos días, la enfermera mexicana, Michelle Ravel, reveló el verdadero infierno que el resto de la población vive en la Franja de Gaza.

El jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Michelle salió a través del cruce fronterizo de Rafah, luego de que Israel y Egipto permitieran la salida de extranjeros y refugiados por ese punto.

La enfermera confirmó que la población en la Franja tiene poco acceso a la red móvil.

Precisó que pasó varios días en un refugio en el que se resguardaron alrededor de 15 mil personas.

‘Sólo había dos baños, no había electricidad , no hay comida’, describió.

Michelle agradeció el apoyo que recibió de parte de MSF para poder salir del enclave, pero se dijo consternada por el resto del personal de la organización y de la población gazatí.

En cuanto a la situación sanitaria, confirmó que el personal médico no cuenta con suficiente material desinfectante, ni con suficientes camas, ni hospitales.

‘Me parece una brutalidad que los hospitales sean atacados, que las ambulancias sean atacadas y que la población civil sea la que está sufriendo’, reclamó.