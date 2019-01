Migrante hondureño muere en México tras ser arrollado por 'La Bestia'

Agencia

COAHUILA.- Un migrante hondureño murió este domingo en un hospital de la ciudad de Saltillo, Coahuila, tras ser arrollado por el tren conocido como 'La Bestia', utilizado por ciudadanos centroamericanos y mexicanos para alcanzar la frontera con EE.UU.

El joven Josué Arcángel Quintanilla, de 23 años y originario de Macuelizo, Santa Bárbara, salió de Honduras con la primera caravana migrante que llegó a México el 19 de octubre pasado, informó RT en Español.

Sin embargo, el migrante se separó de la caravana al ver que tenía pocas posibilidades de ingresar a EE.UU. en grupo y tomó el sistema de trenes de carga que cruza México de sur a norte. Al intentar subir a uno de los vagones, Josué cayó a las vías y fue arrollado por el tren. Estuvo varias semanas hospitalizado con múltiples lesiones que finalmente llevaron a su muerte.

También te puede interesar: ‘El Chapo’ se preparaba para dirigir película sobre su vida

Con el fallecimiento del joven, que será repatriado a su país, suman once migrantes hondureños muertos desde que salió la primera caravana.

Más de 7.000 migrantes abandonan la caravana

"Dicen que viene otra caravana. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi mensaje a las madres es que no permitan que sus hijos se aparten de ellas, porque no están seguras de que ellos puedan regresar", dijo Nora Amelia Tabora, madre de Josué, según un comunicado de la Presidencia de Honduras.

De acuerdo con el Gobierno de Honduras, un total de 7.270 hondureños decidieron no seguir en la caravana migrante que salió el 13 de octubre de 2018 rumbo a EE.UU. y han regresado a su país de manera voluntaria a través del plan 'Retorno Seguro'.

La Embajada de Honduras en México estima que las autoridades estadounidenses comenzarán a recibir solicitudes de asilo de hondureños hasta finales de marzo. Sin embargo, de los aproximadamente 2.500 que están en albergues en México, solo el 3% tiene probabilidades de conseguirlo.