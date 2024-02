Migrantes haitianos y venezolanos se unen al ambulantaje en CDMX

Migrantes haitianos y venezolanos se unieron al ambulantaje en la Ciudad de México, aceptando trabajos como vendedores, vigilantes, repartidores de agua o en la limpieza.

Con sus ganancias, esperan pagar sus gastos, la renta de sus alojamientos y alimentos, aunque en la mayoría de las ocasiones, optan por ahorrar para un boleto que los lleve al norte del país con el sueño de obtener asilo en Estados Unidos.

En el ‘Erizo Loco’, un restaurante típico del mercado de mariscos de la Nueva Viga, tres haitianos laboran en la preparación de alimentos, sin embargo, los cócteles y la mojarra frita son su fuerte.

Ellos son parte de un centenar de migrantes que lograron un empleo temporal en la Central de Abastos en lo que reúnen documentos y dinero para llegar a la frontera norte.

Junto con sus amigos Juliana y Robinson, la mujer huyó de su país por la extrema violencia que azota al distrito de Carrefour-Feuilles de Puerto Príncipe.

Los migrantes, principalmente haitianos y venezolanos, se pasan la voz para solicitar trabajo en la Central de Abastos.

"Ellos llegan a pedir trabajo, en algunos casos el idioma es difícil, se les complica, pero les damos trabajo aunque no sepan hablar español porque generalmente sus compañeros nos hacen la traducción, la mayoría es haitiano y venezolano, pocos brasileños" , comentó Rogelio Hernández Villegas , director de Relaciones Públicas en La Nueva Viga y chef de ‘El Erizo Loco’.

El sueldo de los migrantes es de 300 pesos diarios más sus alimentos, además un alojamiento provisional en bodegas a quien lo desee.

El trabajo dura en lo que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les autoriza el asilo, y así poder partir a la frontera sin el temor de ser deportados.

"Algunos están en el trabajo tres meses, no más, están a la espera de su cita (en la Comar), y si todo sale bien, se van luego luego, porque tienen como 20 días para llegar a la frontera con el documento e intentar pasar (a Estados Unidos)" , añadió Hernández.

En el Andén "D", los haitianos trabajan en la descarga de pescados y mariscos. La mayoría atiende a las señales de sus patrones y con una muestra de lo que debe hacer.

“No pelan camarones ni trabajan con los pescados porque no tienen la maña y se tardan mucho, lo que hacen bien es transportar los congelados, se llevan bien con los compañeros de aquí o los venezolanos, se la pasan riendo" , señaló ‘La Güera’, una de las locatarias.

Taiwson, otro haitiano, fue empleado para la descarga de almeja y camarones de los camiones.

Le dicen ‘El Tyson’, pero eso no le molesta, aunque batalla con la prisa de sus patrones para descargar los congelados.