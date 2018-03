Mancera se despide y abandona la jefatura de gobierno en CDMX

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que no hay plazo que no se cumpla y finalmente este jueves 29 de marzo, Miguel Ángel Mancera, presentó su licencia definitiva al cargo que ocupó desde 2012, después de haber llegado a él con el 60 por ciento de las preferencias electorales.

Acompañado de su equipo de prensa y de sus inseparables amigos Luis y Julio Serna, entró al Salón Murales ubicado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el lugar desde donde durante seis meses informó a la ciudadanía sobre los avances en materia de reconstrucción tras el temblor magnitud 7.1, que el 19 de septiembre del año pasado azotó la capital del país, informa Excélsior.

Sismo que también truncó su aspiración de buscar una candidatura independiente para contender por la presidencia de la República el primero de julio.

Después de que se avisara que sólo sería emitido el mensaje de despedida y Mancera se retiraría, salió de la puerta que conduce a la biblioteca en donde se ubican todos los premios que la Ciudad de México, recibió a lo largo de la administración que encabezó y que conecta a la que será su oficina hasta los primeros minutos de este 30 de marzo, fecha en que entra en vigor su solicitud de separación del cargo.

Foto: Excélsior

Con un par de tarjetas en mano ocupó el atril y sin más, dio lectura a lo que serían sus últimas palabras como ejecutivo local.

"Que quede claro, separarme del cargo no implica desconocer mi responsabilidad al frente de esta gran ciudad, por el contrario, muy por el contrario, todas sus tareas de servicio, atención y del día a día están programadas, definidas y cubiertas por los responsables directos para su ejecución. En la siguiente etapa también me mantendré atento a buscar opciones para seguir consolidando lo hecho en la Ciudad de México, sin descartar ninguna trinchera de acción, siempre pensando en el bien común. Hoy, mañana y siempre estaré del lado de las causas de la gente de mi México, de esta mi querida ciudad capital”, indicó Mancera Espinosa.

En su mensaje que duró menos de siete minutos, aprovechó para agradecer a la ciudadanía, a sus colaboradores y a los reporteros que día a día dieron seguimiento a sus actividades. Al terminar de leer, sus ojos se enrojecieron y con la voz entrecortada dijo adiós.

"No me interesa la denotación ni fomentar el encono, es el tiempo de las propuestas. Siempre buscaré estar en el lugar donde mi trabajo pueda aportar algo, donde haya retos que enfrentar y donde la suma de esfuerzos dé un mejor porvenir. A la Ciudad de México no le puedo decir adiós, le doy las gracias, le doy las gracias al igual que a todos y a todas ustedes. Hasta luego a la fuente de gobierno, muchas gracias por todo”, sostuvo el político.

Su lugar será ocupado por José Ramón Amieva, quien, en su calidad de secretario de Gobierno de la CDMX, se quedará como encargado de despacho, hasta que la Asamblea Legislativa lo ratifique en el cargo o nombre a un nuevo jefe de gobierno quien terminaría sus funciones el próximo 4 de diciembre, un día antes de que el vencedor del proceso en la capitalina asuma la conducción de esta urbe.