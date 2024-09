Miguel Ángel Yunes Linares rechaza traición e increpa a Marko Cortés

Minutos después de rendir protesta como senador de la república, el exgobernador de Veracruz y padre del senador Yunes, Miguel Ángel Yunes Linares, se defendió de las acusaciones de traición en contra de él y su hijo.

En el pleno del Senado, Yunes Linares acusó al líder del PAN y también senador, Marko Cortés, de linchar y amenazar a su familia en busca del voto en contra la reforma al Poder Judicial.

Sin embargo, el exgobernador de Veracruz, de 71 años, no dejó claro en su intervención el sentido que tendrá su voto en la reforma, asegurando que votarán ‘de acuerdo a sus convicciones’.

Yunes Linares, que asumió escaño en el Senado en suplencia de su hijo, subió a la tribuna en la Cámara alta para rechazar que hubo pacto con el gobierno federal para respaldar la reforma judicial.

Además, reiteró que su hijo padece de un problema cervical y dijo que, posiblemente, esta tarde podría reincorporarse a su escaño. Pero mientras, aprovechó para responder a las acusaciones que se han vertido ante su ausencia.