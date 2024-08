Milei participará en CPAC en México, pero AMLO no lo recibirá

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que, si bien el mandatario argentino Javier Milei puede visitar México, él no lo recibiría oficialmente.

Esta declaración surgió tras el anuncio de que Milei participará en un evento político en el país.

"Es algo normal, en nuestro país hay libertades, puede venir cualquier persona, Presidente, dirigente de Oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo" , afirmó López Obrador, subrayando la apertura de México.