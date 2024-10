Ministros renuncian para llevarse un 'montón de dinero’: Sheinbaum

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los ministros de la Suprema Corte están renunciando con el objetivo de asegurar sus haberes de retiro, los cuales, según ella, representan ‘un montón de dinero’.

Además, cuestionó la legalidad de la propuesta que busca invalidar una parte de la reciente reforma judicial, señalando que dicha iniciativa no es correcta.

"Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificaciones es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta”.