Misterio en Guadalajara: Desaparece el periodista Jaime Barrera Rodríguez

Jaime Barrera Rodríguez, reconocido periodista de Televisa en Jalisco, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Guadalajara en la noche de ayer lunes 11 de marzo. Hasta el momento, se desconoce su paradero y las circunstancias que rodean su ausencia.

La desaparición de Jaime Barrera Rodríguez fue anunciada por su hija, Iztul Barrera, quien es candidata a diputada local por Morena en el distrito 9 de Guadalajara. A través de sus redes sociales, solicitó ayuda para localizar a su padre e hizo público un número de teléfono para recibir información sobre su paradero.

Según la publicación de Iztul Barrera en X (anteriormente Twitter), el periodista dejó de tener contacto con sus familiares y amigos después de salir de su noticiero de radio, y posteriormente no se presentó en el espacio televisivo que conducía por la noche.

El gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Enrique Alfaro, anunció que todas las corporaciones están coordinadas para llevar a cabo la búsqueda de Jaime Barrera. Alfaro manifestó su preocupación por la situación y aseguró que personalmente está atendiendo el tema.

Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las…