Le piden a Moctezuma quitarse el cubrebocas en el Senado y se rehúsa

Ciudad de México.- En la apertura de su comparecencia ante senadores, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se rehusó a desprenderse del cubrebocas.

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, conminó al funcionario a quitarse la mascarilla para favorecer escucharlo en su intervención, pero Moctezuma aclaró que cuando la pandemia permita el retorno a las aulas, su uso será obligatorio.

📹 El titular de la @SEP_mx, Esteban Moctezuma, rechazó quitarse el cubrebocas durante su comparecencia en el Senado para dar "el ejemplo" https://t.co/74B010c2qp — REFORMA (@Reforma) October 14, 2020

"Sería la primera vez que me lo quito", se excusó, "pero con el regreso a clases presenciales, el cubrebocas será obligatorio y lo mejor es el ejemplo, por eso no me lo quito".

Tras explicar que el programa Aprende en Casa II ha llegado a 30.4 millones de usuarios en la apertura de clases con la pandemia, el titular de la Secretaría de Educación Pública defendió el modelo de aprendizaje vía medios electrónicos.

🔴 Comparecencia de @emoctezumab, titular de @SEP_mx, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno; del 14 de octubre de 2020 https://t.co/KUvCisbGe0 — Senado de México (@senadomexicano) October 14, 2020

"El sistema educativo no es el aula: se nutre en el aula", sostuvo.

El Secretario dijo a los senadores que "en la pandemia, el sector educativo tiene como prioridad la educación", lo que quedó de manifiesto con el aislamiento de al menos 38 millones de personas.

"Se quedaron en casa uno de tres mexicanos, pero el aprendizaje no debe detenerse. Los niños han aprendido a aprender desde su casa", aseguró.

En comparecencias anteriores, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que el uso de cubrebocas será obligatorio para el regreso a clases como parte del protocolo para la reactivación de las actividades académicas.