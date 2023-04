Morena acusa a la UNAM de parcial y defiende a ministra Yasmín Esquivel

Diputados de morena y aliados cuestionaron al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, sobre el manejo del plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, sin embargo, éste evito abordar el tema.

Graue visitó la Cámara de Diputados para entregar los estados financieros de la cuenta pública 2022 de la UNAM, pero fue abordado por distintos temas, entre ellos, las acciones que ha tomado la casa de estudios.

En la reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de San Lázaro, el morenista Juan Ramiro Robledo dio voz a las quejas expuestas ayer por abogados, defensores y afines a la Ministra Esquivel, que la defendieron en conferencia de prensa.

"(Un) caso que ha inquietado mucho a abogados, desde luego me incluyo ahí, es el caso que resolvieron o que está en el curso de resolver de la Ministra Esquivel, señor rector, porque los abogados están quejándose en público que el Comité de Ética, de Integridad Académica no les admite pruebas, ni les recibe audiencia. Yo no sé si esto sea verdad, pero de ser así es un muy mal ejemplo de quien debería ser la entidad más sensible a los derechos de las personas", reprochó.

Para el diputado del partido mayoritario en la Cámara baja, la manera en la que la institución ha abordado el presunto caso de plagio de tesis por parte de la funcionaria, ha sido imparcial. Acusó que la UNAM favoreció al medio con "toda la intención política" de obstaculizar su llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Hubo un pronunciamiento, una especie de informe, dictamen de la unidad regional de la Universidad Autónoma de México, de que la señora Esquivel había plagiado la tesis, sin haberle dado audiencia, sin consultar nada y pronunciándose nada más por la temporalidad de la publicidad de la tesis sin ninguna otra prueba, cuando el tema de la cronología de esta cuestión era precisamente lo que había que dilucidarse".

De manera contraria, aunque de un partido afín, la diputada Inés Parra de Morena se pronunció porque el plagio sea sancionado.

"El Rector ya debe tomar cartas en el asunto porque ese plagio sí se cometió y ya resolver el asunto", urgió.

Al respecto, Enrique Graue recordó que a la Universidad Nacional, un juzgado de la Ciudad de México, le impuso medidas cautelares para no enunciar resolución sobre el caso.

"No, no voy a aclarar nada en relación con el tema de la Ministra. Como ustedes saben estamos con medidas cautelares, yo respeto siempre las decisiones judiciales y estamos empleando los mecanismos jurídicos para poderlo hacer y no tengo una valoración al respecto", sostuvo.

(Con información de Reforma)