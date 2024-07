Morena denuncia irregularidades en cierre de campaña de Xóchitl Gálvez

El Instituto Nacional Electoral (INE) requirió al vocero del Frente Cívico Nacional, Amado Avendaño, responder si pagó el mobiliario que se usó, desde camiones hasta mil vallas metálicas, en el cierre de Xóchitl Gálvez en el Zócalo, el 19 de mayo.

En un documento de 12 páginas, el organismo argumentó que el representante de Morena, Sergio Gutiérrez, presentó una queja sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de dicho evento proselitista a favor de la entonces candidata presidencial de la Oposición.

Por ello, le cuestiona si "presuntamente" aportó: el templete principal con escalera, faldón y pódium; torres de audio, consolas y plantas de luz; 10 camiones de desembarque; contratación de personal para la instalación del equipo; y mil vallas metálicas.

Así como carpas blancas, cuatro vehículos para traslado de equipo y una camper con baño.

Le advierte que deberá responder esto y otras 13 preguntas a más tardar este martes, de lo contrario, se le aplicará una multa por 500 UMAS, 54 mil pesos, por negarse a dar información y documentos.

Esa sanción también se le acreditará si entrega datos incompletos, falsos o fuera de plazos.

Avendaño aparece en la queja de Morena porque una noche antes transmitió cómo estaban llegando los camiones con el equipo para montar el evento proselitista.

El Frente Cívico forma parte de decenas de agrupaciones ciudadanas y políticas que organizaron la concentración, que fue considerada como el cierre de campaña de Gálvez.

El PRD, PAN y PRI habían afirmado que los gastos que realizaron en dicho acto lo reportarían como parte de los gastos de campaña.

El INE le preguntó a Avendaño si tenía algún interés político, afinidad o simpatía por la coalición "Fuerza y Corazón por México" y su candidata presidencial y por el aspirante a la Jefatura de la Ciudad de México.

De ser así, le demanda, entregue facturas, contratos, comprobantes, recibos, identificación oficial del prestador o cotizaciones.

Incluso, le pidió si realizó "operaciones financieras" con la coalición y si realizó pagos en una sola exhibición o en varias modalidades.

Avendaño calificó esta acción como una persecución, pues, consideró, no se puede interpretar que a partir de ser moderador en un evento se le acuse de pagar.

Además, informó, los partidos políticos que impulsaron a Gálvez reportaron dicho acto en su informe de campaña, y el INE lo sabe.

"Es una vacilada, nadie en su sano juicio pensaría que yo tengo la capacidad de pagar todo eso, y omitirlo, sólo porque hice un video de cómo estaban entrando los camiones con las cosas” .