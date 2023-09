Morena exige demoler casa ilegal de Xóchitl Gálvez en CDMX

El comité de Morena de la Ciudad de México exigió anoche al Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, clausurar el conjunto habitacional donde vive Xóchitl Gálvez porque aseguró que fue construido ilegalmente y, en caso de proceder, demoler la construcción.

Gálvez rechazó ayer que la adquisición y uso de su vivienda fuera ilegal y reclamó que Morena le ha querido destruir todo, hasta sus empresas.

"¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?" , ironizó en una comunicación en sus redes sociales.

Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa!



¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón? https://t.co/aeTfUs1CLD — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 13, 2023

Según una denuncia en video de Víctor Romo, ex delegado en Miguel Hidalgo, el inmueble no cuenta con Aviso de Terminación de Obra ni el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado.

La construcción del inmueble, sostuvo el ex delegado, fue autorizada en 2016 durante la administración de Gálvez en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

"Es necesario que la autoridad en Miguel Hidalgo no permita que se viole la ley y clausure de inmediato el lugar, y en caso de proceder una demolición por irregularidades en la edificación, se debe de ejecutar", señaló Morena después de la difusión del video de Romo.

Gálvez aseguró que no hay irregularidades en su vivienda valuada en 9 millones 700 mil pesos.

"Lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos, cuando la autoridad me requiera le daré la información", dijo.

Y por la noche tuiteó: "Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa!".?

Con información de Reforma.