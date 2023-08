Morena: gobernadores consideran ‘retrógradas’ las críticas sobre libros de la SEP

Gobernadores de Morena calificaron como banas y retrógradas las críticas de opositores a los nuevos libros de texto.

Incluso, aseguraron que en su intención por ocultar ‘la verdad’ que se refleja en los libros quieren ser como Adolfo Hitler o el dictador chileno Augusto Pinochet.

Declaraciones como las del líder nacional del PAN, Marko Cortés, quien pidió a los padres eliminar lo que no aprueben, aseguraron, son 'retrógradas' y buscan ocultar 'pasajes nefastos de la historia'.

‘Los voceros de la derecha se oponen al desarrollo integral de niñas y niños desde el conocimiento científico, histórico, cultural y humanístico’.