Combate a la epidemia en México se hace a ciegas: Castañeda

Claudia Salazar

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó que México combate el Covid-19 a ciegas, ante la escasa aplicación de pruebas rápidas.

Dijo que la escasez de tests obliga a que el País decida acciones sin saber la dimensión de la epidemia.

Castañeda citó que, según datos del portal Our World in Data, México ha realizado 0.3 pruebas por cada mil habitantes, mientras que Chile, el puntero en América Latina, alcanza aplicar 6.8.

En tanto, entre los países miembros de la OCDE, México ocupa el último lugar en aplicación de test Covid-19, mientras que en lo alto de la tabla está Islandia, uno de los países que ha controlado el contagio del virus, con 106 pruebas por cada mil habitantes, expuso.

"Con estos indicadores, es evidente que México está enfrentando la pandemia con los ojos cerrados, mientras el Gobierno se niega a reconocer, no solo que no estaba preparado para enfrentarla, sino que no tiene la menor idea de la magnitud del problema", advirtió Castañeda.

Aseguró que el Gobierno no sabe, después de casi dos meses de reportar el primer contagio, cuántos casos hay en el País.

"Lo que deja a la población en total indefensión frente a esta amenaza", aseveró.

A la crisis sanitaria y económica que atraviesa México, se suma una nueva: la crisis de credibilidad e incertidumbre con la que el Gobierno se encuentra enfrentando esta pandemia, afirmó.

Subrayó que ante la poca claridad con la que el Gobierno enfrenta el problema, varios estados que empiezan a hacer cada vez más evidentes las carencias de infraestructura y equipo médico, así como la certeza en los números reportados.

Dijo que, en particular, Jalisco ha marcado la pauta de cómo enfrentar el problema desde una perspectiva diferente, de la mano de los especialistas de la Universidad de Guadalajara.

Resaltó que el Gobierno de Enrique Alfaro fue el primero en implementar medidas de aislamiento social, para tratar de contener la propagación del virus.