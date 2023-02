Muere Proteo, perro rescatista mexicano en Turquía: cumpliste la misión

Uno de los perritos mexicanos rescatista, "Proteo", falleció la madrugada de este domingo en su labor de búsqueda de personas tras el sismo de magnitud 7.8 que azotó a Turquía.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lamentó el fallecimiento del can y agradeció su heroica labor.

"Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero el can: Proteo".

Además, el soldado Villeda, uno de los elementos mexicano de rescate en Turquía, compartió que "Proteo" era un perro trabajador que nunca se dio por vencido y espera que México nunca lo olvide.

"Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora sólo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estarÈ recordando.

"Todo México espero que siempre te recuerde y que nunca te olviden, algún día nos volveremos a ver", expresó Villeda en un video de TikTok.