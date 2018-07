Mujer pide trabajo a AMLO a dos días elecciones en México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La llega de Andrés Manuel López Obrador al Palacio Nacional para la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, fue aprovechada por una mujer de 53 años y minutos antes de que entrara al recinto presidencial ella le solicitó ayuda.

Le explicó que desde hace tres años fue despedida de su último trabajo por motivos de salud. Le comentó también que a pesar de tener estudios y ser bilingüe no le dan la oportunidad de laborar en Pachuca, Hidalgo por su edad.

"Manuelito, vengo de Pachuca Hidalgo, soy viuda y tengo 53 años, un hijo en la universidad en el extranjero y dos menores más, por favor necesito trabajar...", le pidió al virtual Presidente de México, con el deseo de incorporarse al sector laboral. Ella con la esperanza puesta en esos segundos de encuentro, le entregó una carta a Andrés Manuel resumiendo su petición.

Más tarde diversos medios nacionales e internacionales la increparon para conocer un poco más de su historia.

Huffingtonpost publicó que Cleotilde Alvarado García compartió al próximo presidente de México Andrés Manuel López Obrador, su situación. "Han sido los años más difíciles para sacar adelante a mi familia, y pese a ello, me pagué mi posgrado porque ya es un requisito y para darme la oportunidad de trabajo en la ciudad de Pachuca, pero ahora que ya lo tengo, que he concluido mi maestría, ahora me niegan el trabajo por mi edad”, lamentó.

López Obrador, la tomó del rostro y le dio dos besos en las mejillas asegurando que la va a ayudar. Ella emocionada le agradeció mientras a él se le vio caminar al interior del recinto.