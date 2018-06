Mujer acusa a cajera de avisar a asaltantes que retiró $90 mil

Agencia

Ciudad de México.- Una cajera de Bancomer fue acusada por supuestamente haber avisado a asaltantes que un cliente acababa de retirar 90 mil pesos.

De acuerdo con la narración de una de las afectadas, la cual puede observarse en un video compartido en directo en Facebook, la joven cajera entregó el dinero al cliente y al salir del lugar se lo exigieron, informa el portal Sin Embargo.

“Tú fuiste la que atendiste. ¿Quién chi... le va a decir que ahí traigo tanto dinero? Y hablas con el gerente. Quiero mi dinero. No llevaba ni diez metros cuando me van a a saltar y me dicen: ‘dame los 90 mil pesos que sacaste del banco’. No sé quién chin... me vaya a pagar este dinero”, dijo la denunciante a la mujer, frente a clientes y otros trabajadores del banco.

“¿Cómo sabían que saqué 90 mil?”, reclamó otro de los afectados. “¿Cómo van a saber los movimientos ellos?. Todavía ponen en riesgo a mi familia. Traigo a dos niñas y mandas a los rateros”, abundó la afectada.

Los denunciantes fueron conducidos hasta una oficina. La narración de lo ocurrido volvió a comenzar, exigiendo una explicación. El video se corta en ese momento.

En mayo, empleados de Bancomer también fueron noticia después de que al menos cinco personas asaltaran una sucursal ubicada en la colonia Capultitlan, delegación Gustavo A. Madero, en Ciudad de México. Y es que los encargados del banco se negaron a entregar el dinero y los clientes pagaron.

“Alrededor de las 11:15 horas entraron al lugar situado en el cruce de avenida Insurgentes y calle Poniente 116 y amenazaron a los empleados para que les entregaran el dinero; al no lograr su cometido, se acercaron a los cuentahabientes y les quitaron su efectivo, posteriormente corrieron en dirección a la calle Necaxa para darse a la fuga”, señalaron autoridades.

Adevertencia: El siguiente video contiene palabras altisonantes. Se recomienda discreción.