PRD busca evadir multa del INE por $13 millones

Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) nacional, busca que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le imponga una multa por 13 millones de pesos por incumplimiento de pagos tributarios.

Manuel Cifuentes, secretario de Finanzas del sol azteca, dijo que de los 62 millones que el órgano electoral pretende cobrarle, únicamente 13 corresponden a nivel nacional y el resto a los estados, indicó al portal Excélsior.

"Hemos pagado 2016 y lo que va de este (2017), todos los impuestos, e incluso me fui un año antes, 2015. Limpié la casa en ese tema, me puse al corriente con Hacienda y lo tenemos comprobado, yo no sé cómo lo sacaron", sostuvo.

De acuerdo con el perredista, la sanción también es por campañas electorales como la de Zacatecas e Hidalgo.

"Se distribuye de conformidad a lo que cada estado le aplique, por ejemplo, si Nuevo León se hizo una multa de un millón de pesos a quién se lo van a cobrar es a él. Al nacional sólo le van a cobrar lo que le aplique, la suma de todo eso da esa cantidad (62 millones de pesos)", puntualizó.