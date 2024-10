Nancy Juárez busca mutilar al DOF con su resolución: afirma Sheinbaum

Ante la polémica con la jueza Nancy Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que la juzgadora busca mutilar al Diario Oficial de la Federación, con su resolución sobre la reforma judicial.

“Ustedes imagínense que la jueza dice: elimínese, ¿qué quiere decir eliminar? O sea, ¿hay que arrancar la Constitución? Eso es lo que está pidiendo la jueza, mutilar un Diario Oficial”, expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional. “No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar... ¿Qué quiere decir eliminar esto? ¿O vamos a regresar al fascismo a quemar, a romper libros? Bueno no regresar, porque aquí -afortunadamente- sólo en la época de la Inquisición”.

Nancy Juárez asegura que su resolución es legal

Ayer, la jueza respondió a Sheinbaum que su resolución de eliminar la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial es legal, pues no combate una reforma constitucional, como informó la Mandataria, sino el proceso legislativo.

‘Quien está violando la Constitución es ella’: Sheinbaum vs Nancy Juárez



La presidenta @Claudiashein acusó a la jueza que ordenó eliminar la reforma judicial del @DOF_SEGOB de vulnerar el estado de derecho y de violar la ley al intentar postularse para un cargo de elección… pic.twitter.com/UvWgv8znx7 — Político MX (@politicomx) October 22, 2024

En una entrevista con el medio nacional Reforma, Juárez anunció que renunciará a su cargo en las próximas semanas.

Aunque su puesto no fue seleccionado para ser reemplazado en 2025, explicó que prefiere no ser parte de lo que calificó como ‘un circo’ y ‘una farsa’ destinada a desprestigiar a los juzgadores, quienes -dijo- serán reemplazados por personas cercanas a Morena.

Luego de que Sheinbaum la acusara de violar la ley al ordenarle eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial, con el argumento de que el amparo no procede en reformas o adiciones a la Constitución, Juárez aclaró a la mandataria que está confundida sobre su sentencia, la cual -recordó- no ha sido impugnada.

Además, dijo estar consciente que ‘quien tiene el poder del Estado’ puede actuar contra ella, no sólo amenazarla. Sin embargo, aseguró, no tiene miedo, y no se dejará intimidar.

Esta mañana, Sheinbaum declaró que Nancy Juárez está vulnerando el Estado de Derecho.

“La ley de amparo dice que es improcedente, eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley, quien está violando la ley es ella, quien está vulnerando el Estado de derecho es ella”. “Ella quiere postularse para ser elegida por el pueblo, pues que hable de por qué debe ser, porque no le sirven mucho estas formas de violar la ley para poderse postular nuevamente”, agregó.

