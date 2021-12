Narcotraficantes mexicanos utilizan redes sociales para traficar: DEA

Narcotraficantes mexicanos están haciendo uso de las redes sociales para comercializar en Estados Unidos drogas con fentanilo y pastillas de prescripción falsas, advirtió hoy la Administración de Fármacos y Alimentos (DEA).

En un comunicado, la DEA dijo haber detectado un vínculo directo entre las muertes por sobredosis con fentanilo en Estados Unidos y las redes criminales de las drogas en México.

“Mexican drug networks are harnessing the perfect drug trafficking tool:social media…They're using these apps to flood our country w/ fentanyl…drug dealers operate on social media & smartphone apps w/ ease & are fueling our Nation’s overdose epidemic,”said Administrator Milgram

"Estos grupos están aprovechando las plataformas de las redes sociales para hacer llegar a los hogares estadounidenses drogas con fentanilo y pastillas falsas con receta médica con un solo clic en un teléfono inteligente", señala el comunicado.

En una conferencia de prensa, Anne Milgram, administradora de la DEA, anunció los resultados de un operativo de seguridad pública realizado entre el 29 de septiembre y el 14 de diciembre de este año, enfocado en "las redes criminales de drogas que están aprovechando el anonimato y la accesibilidad de las aplicaciones de las redes sociales para introducir drogas mortales en las comunidades estadounidenses".

Stay tuned to your local news, #DEAPhoenixDiv, @ScottsdalePD & @arizonaago just announced a record of almost 1.7 fentanyl pills and 10 KG of fentanyl powder seized in the valley on December 14th. #OnePillCanKill Get the facts: https://t.co/Qg1LSzXkC3 pic.twitter.com/B2hGaoVDRJ