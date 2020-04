¿Tienes visión de futuro? Conoce cuáles son las nuevas formas de hacer negocios

Guadalupe Oviedo González

Monterrey.- La complejidad de las empresas regias de mediados de este siglo es mucho mayor que las del pasado. Si se ven en forma aditiva estas características no se alcanza a percibir como ha sido posible esta evolución. Qué bueno, porque a mi entender todo hace suponer que la tendencia sigue y el empresario regio debe continuar sofisticando su participación en la industria del siglo 21.

Amrop es una organización mundial de reclutamiento de ejecutivos, formada por firmas independientes ubicadas en 49 países. Las hay muy grandes y muy pequeñas pero todas tienen un estándar mundial de calidad en el servicio. Su principal valor agregado es poder ofrecer a los clientes servicios de alta calidad en todas esas regiones del mundo.

Los socios de Amrop Dinamarca proponen en el artículo "New Adventurous Leadership", Amrop 2019, la necesidad de considerar cinco megatendencias en una visión del futuro de las empresas.

La tecnología en primer lugar ya no es solo una herramienta. El crecimiento y por ende el emprendedurismo requiere considerar dicha tecnología en el modelo de negocios. Temas como inteligencia artificial y las últimas evoluciones del Internet son nuevas plataformas que ofrecen multitud de oportunidades (o amenazas?) de negocio.

Por esto, los nuevos modelos de negocio no tienen nada que ver con el pasado. Son nuevos ecosistemas construidos alrededor de plataformas tecnológicas transaccionales, comerciales, de producción, etc.

El emprendedor a su vez tiene ahora con mucha facilidad acceso directo a fondeo y a talento. Un buen ejecutivo puede interesarse en la seguridad del negocio establecido o en la oportunidad de compartir riesgo con el emprendedor. Existen de igual manera fondos disponibles para este tipo de emprendimientos, solo es cuestión de buscarlos y agresivamente solicitarlos.

Por todo lo anterior, la escala ya no sigue la tendencia al gigantismo de las décadas anteriores. Hoy emerge una economía de micro nivel donde operan este tipo de emprendedores. Finalmente esto no solo es financiero y humano. La tecnología de manufactura sigue tendencias similares y se permite ahora buscar ubicar la planta donde y con la escala que se necesita. La palabra correcta es ahora "Globalismo" y no globalización.