'Nenis' ya tienen 'punto medio' oficial en el centro de Toluca

Con la finalidad de que mujeres dedicadas a las ventas a través de plataformas digitales, conocidas como "nenis", tengan un sitio seguro para realizar el intercambio de sus mercancías, Amalia Villegas y Sally Hernández acondicionaron un establecimiento en el centro de Toluca que es gratuito y seguro, en donde no son víctimas de acoso ni robo, dijeron.

La forma como se conoce a las personas que venden mercancía por internet, específicamente mujeres, surgió de las redes sociales, quienes las llaman "nenis", por ser la forma común en que ellas se refieren a sus clientas.

La iniciativa llamada "Nenis Pick Up Toluca" tiene como objetivo que las 10 mil mujeres toluqueñas dedicadas a la venta de productos, principalmente por Facebook, puedan hacer entregas sin exponerse al acoso por parte de las autoridades municipales de Toluca y evitar ser víctimas de robo o acoso sexual, dos de los delitos más frecuentes a los que se enfrentan, dijo Sally.

El mecanismo es dejar los paquetes con los productos a nombre del cliente en la sucursal, además de un código de seguridad con el que será recogido, aunque en este lugar no reciben el pago por la mercancía únicamente prestan el espacio.

En entrevista dentro del establecimiento que se ubica en la calle de Rayón, justo en el centro de la capital mexiquense, Amalia compartió que derivado de la pandemia, creció la cifra de mujeres que tomaron como alternativa de trabajo las ventas, quienes de acuerdo con autoridades federales, generan hasta 9 millones 500 mil pesos diarios en el país.

En el Estado de México, el 56.4% de los trabajadores se ubican dentro de la informalidad, de acuerdo con datos del INEGI; sin embargo, Amalia dijo que para estas mujeres sólo hay "memes y burlas", pero poca seguridad, ya que las autoridades locales mantienen una política para impedir que realicen el intercambio de las mercancías en espacios públicos, como el Jardín Simón Bolívar, un parque público que se había convertido en un punto de encuentro.

"Queremos ser una referencia, un sitio confiable, seguro y sobre todo de unidad para las mujeres. Que se acabe la competencia entre las mujeres, porque si no nos unimos nosotras no lograremos reactivar la economía. Y el impulso es ser orgullosamente Neni", señaló Amalia.

Compartió que desde hace más de cuatro años perdió su empleo, por lo que tuvo que recurrir a las ventas de ropa en línea. "No me da vergüenza, es un trabajo que me ha sacado adelante".

Sally Hernández explicó que este proyecto nace de la necesidad de ofrecer a las emprendedoras y mujeres dedicadas a las ventas online, un lugar seguro, confiable y gratuito dónde hacer el intercambio de las mercancías.

Reconoció que a raíz de la pandemia, elevó sustancialmente el número de mujeres que se dedicaron a esta actividad como una forma de solventar ingresos ante la falta de empleo.

"Desde siempre hemos existido quienes nos dedicamos a las ventas, pero en esta emergencia sanitaria creció la cantidad de mujeres que recurrió a esta actividad para poder salir adelante, pero se complicó muchísimo tener un sitio seguro donde ver a los clientes", dijo.

Es así, que ante la incertidumbre, convocaron a 400 mujeres de todas las edades dedicadas a las ventas y establecieron la primera sucursal en la calle de Rayón número 401, en el centro de Toluca.

"Nadie se preocupa por nosotras, hay memes, burlas; nos ven como menos que otros oficios y empeños, pero nadie se preocupa por nuestra seguridad, pero estamos expuestas a robos, asaltos, acoso y otros delitos", añadió.

Las vendedoras dijeron que esperan abrir otras sucursales, pues tras ser impedido el intercambio de ventas en parques públicos municipales, recurrieron a alternativas costosas que no les permiten los ingresos necesarios para sus hogares, por lo que aspiran a abrir más espacios donde hacer el intercambio de mercancías.

