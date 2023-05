'Ni idea'; Adán Augusto se deslinda de propaganda rumbo a 2024

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se deslindó de la pinta en paredes, espectaculares y propaganda que promueven su imagen como aspirante a la presidencia para 2024.

Durante la conmemoración del 161 Aniversario de la Batalla de Puebla, López Hernández aseguró que no tiene idea de quién las financia.

"No sé la verdad a que se refiere porque no he tenido oportunidad de verlo, ahora voy a investigar", fue la respuesta del secretario de Gobernación al ser cuestionado sobre los artículos que ciudadanos distribuyeron en desfile del 5 de mayo en Puebla.