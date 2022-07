“No a la dictadura”, dice Alito Moreno tras retención en el AICM

Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por una supuesta alerta migratoria, ante esto el funcionario llamó a la no dictadura en México, ya que asegura que esto se trata de una persecución política.

A través de redes sociales, el exgobernador de Campeche compartió un video en el que denuncia que luego de su viaje a Europa fue retenido por autoridades migratorias que lo hicieron llenar documentación no oficial.

Moreno apuntó que a pesar de las represalias no va a tener miedo y mucho menos callará las supuestas injusticias.