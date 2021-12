“No me creen”: Joven abusada por diputado panista pide apoyo a la ONU

Regina Irastroza, joven víctima de violación presuntamente por el diputado federal, Jorge Alberto Romero Vázquez, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que inspeccionen su caso para obtener justica, ya que su posible agresor se encuentra enfrentando el proceso en libertad.

A través de una conferencia de prensa en el Senado de la República, apoyada por las legisladoras de Morena, Martha Lucía Mícher Camarena y Antares Vázquez Alatorre, la joven manifestó que sus derechos constitucionales como víctima fueron violentados por las instituciones del Estado de Guanajuato, señalando al Centro de Justicia para las Mujeres.

“Hoy un agresor sexual está enfrentado un proceso en libertad, con las medidas cautelares mínimas porque así lo decidió la Fiscalía de Guanajuato” dijo Irastroza.

Rueda de Prensa de Regina Irastorza, que ha sido revictimizada y quien denuncia públicamente a su violador el panista guanajuatense Jorge Romero.



Nuestro acompañamiento y solidaridad. https://t.co/WQL8s8lMp4 — Antares Vázquez Alatorre (@AntaresVazAla) December 15, 2021

La joven añadió que es una víctima del ministerio público ya que a su presunto abusador la dependencia “obsequio” un escrito de acusación, mismo que nunca tuvo la oportunidad de revisar antes de que se presentara al juzgado.

Señala que el imputado reclasificó el delito y además cambió los hechos por los cuales fue vinculado a proceso.

“Es más obvio, que a quién si se le informó de dicho cambio fue a la parte acusada… Se evidencia por la diferencia de horarios que existen entre el escrito presentado por la fiscalía y la petición de medidas cautelares por parte de la defensa” detalló la joven.

Regina acusa de complicidad entre las partes, ya que la fiscalía emitió un informe en donde menciona que en la parte de atrás de una camioneta familiar no caben dos personas.

“parecieran que no me creen y me quieren hacer quedar como una mentirosa modificando los hechos en beneficio del acusado” denuncia la víctima.

Ante esto y otros hechos la joven y su defensa solicita apoyo de instituciones internacionales como la intervención de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) organismo que pertenece a la ONU.

También te puede interesar:

Morena expulsa al exdiputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual

PAN propone incrementar sanciones por delitos sexuales

Abusos sexuales de sacerdotes contra niños han disminuido: Nuncio