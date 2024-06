‘¡Yo no ofendí a la señora!’, AMLO niega violencia política contra Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, negó haber cometido violencia política de género contra la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Esta declaración surge después de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera que el mandatario incurrió en dicho acto. López Obrador afirmó que no existen pruebas que sustenten las acusaciones de ofensas hacia Gálvez.

"No hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso" , expresó este jueves.

#Mañanera "Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso. No lo hago por principios. No ofendo a nadie y menos a una mujer", asegura López Obrador sobre la determinación del TEPJF de que sí cometió violencia política de género contra la ex candidata.



