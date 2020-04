No ordenamos investigación contra Peña Nieto, dice López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no ha iniciado una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y su familia, y si existiera, "podría ser" porque alguien la solicitó.

"Nada, no hay investigación. Puede ser que alguien solicitó a la oficina [Unidad] de Inteligencia Financiera (UIF) que hiciera ese trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no es un asunto del gobierno federal, no es algo que corresponda al Poder Ejecutivo".