La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no ha recibido una invitación personal para asistir a la ceremonia de investidura de Donald Trump, programada para el lunes 20 de enero.

Al ser consultada nuevamente sobre el tema durante su conferencia matutina, Sheinbaum restó importancia a la situación y aseguró que ‘no pasa nada’.

La mandataria explicó que México estará representado en el evento por Esteban Moctezuma, embajador del país en Estados Unidos, quien asistirá a la ceremonia oficial la próxima semana.

-¿Ya la invitó Trump a su investidura?, se le preguntó este martes.

“No, pero no pasa nada, pues, no pasa nada, estará ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, respondió.

El pasado domingo, Moctezuma Barragán señaló que México ya había sido formalmente invitado al acto, junto con toda la delegación diplomática.

Esto se alinea con el protocolo habitual, ya que no es costumbre que los Jefes de Estado participen en este tipo de ceremonias.

“México ya fue invitado a la inauguración, así le llaman aquí a la toma de protesta de Donald Trump, invitaron a todo el cuerpo diplomático. Es lo que se usa aquí, se usa que más que jefes de Estado, se invite a las embajadoras y embajadores”, señaló en un video en sus redes oficiales desde la capital estadounidense.

A pesar de no ser invitada personalmente al ascenso de Trump en la Casa Blanca, Sheinbaum destacó en una conferencia pasada que eso no será impedimento o excusa para que no exista una buena relación diplomática entre México y Estados Unidos.

"No hemos recibido alguna invitación personalizada, vamos a estar ahí y yo tengo confianza en que va a haber una buena relación con el gobierno de Estados Unidos", sostuvo la mandataria el jueves 9 de enero.

Con información de Reforma