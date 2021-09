"No quiero que le pongan mi nombre a calles ni estatuas en mi honor": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que tiene escrito en su testamento que desea que su nombre no sea utilizado en calles ni tampoco quiere que se levante alguna estatua en su honor.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que solamente está a favor de las estatuas que expresan la cultura y no el culto a la personalidad.

"Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente", señaló el presidente.