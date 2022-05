No somos hipócritas: AMLO asegura que su gobierno cuida el medio ambiente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el cuidado del medio ambiente su gobierno no es "hipócrita" y no hay doble discurso como aquellos que promueven enfrentar el cambio climático y dejar de usar el petróleo, pero cada vez producen más crudo.

"Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, de esos que andan promoviendo el que hay que enfrentar el cambio climático y que ya no hay que seguir utilizando recursos como el petróleo, sin embargo cada vez están produciendo más, esa hipocresía no, nosotros con hechos estamos demostrando que cuidamos el medio ambiente".