¡No se va del IMSS! Zoé Robledo declina ir por gubernatura de Chiapas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, no irá por la Gubernatura de Chiapas, pues le ofreció quedarse al frente del instituto hasta el final del sexenio.

En conferencia, el mandatario señaló que el funcionario lo buscó la semana pasada para comentarle que no quería abandonar el proyecto del IMSS-Bienestar.