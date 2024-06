Noroña se pronunciará este jueves sobre su futuro en la 4T

Gerardo Fernández Noroña, legislador del Partido del Trabajo (PT) y ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena, anunció que este jueves dará a conocer su postura tras manifestar su descontento con la distribución de secretarías en el gabinete de Claudia Sheinbaum y coordinaciones en el Congreso de la Unión.

En un mensaje en su cuenta de X, Fernández Noroña señaló que mañana, a las 09:45 horas (tiempo de la CDMX) emitirá su posicionamiento ante la prensa en el Instituto Nacional Electoral, justo antes de la sesión programada para las 10 de la mañana:

"Desde ayer por la noche decidí venirme a Tepoztlán. No haré ninguna declaración el día de hoy. Fijaré mi postura, mañana a las 09:45 de la mañana en el INE, con la fuente periodística del órgano electoral. Estamos convocados a sesión a las 10 de la mañana”.

Fernández Noroña expresó su inconformidad con lo que considera una distribución injusta de los nombramientos en el gabinete de Claudia Sheinbaum.

Según él, no se han respetado los acuerdos establecidos y su rendimiento en la encuesta interna debería haberle garantizado al menos un puesto en el próximo gabinete.