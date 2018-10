'Es una pen... consulta del nuevo aeropuerto de México': Fox

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fox, ex presidente de México, advirtió que no votará la consulta en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México, impulsado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo; acusó al tabasqueño de haber sido uno de los culpables de no poder concretar una obra así entre los años 2000 y 2006.

'Yo no voy a votar esa pendejada, es una jalada...'

'Yo no voy a votar esa pendejada, es una jalada, es un engaño a los mexicanos, no es correcto lo que se está planteando', declaró Fox.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, en Radio Fórmula, el ex titular del Ejecutivo dijo que los planes de AMLO no son adecuados: 'el gobierno debe ser responsable, tomar decisiones, y asumir las consecuencias', informó el portal Vanguardia.

La consulta del próximo gobierno incluirá dos opciones: terminar el aeropuerto en Texcoco, Estado de México, o habilitar pistas en la base aérea de Santa Lucía.

Fox consideró que la obra del NAIM en Texcoco podrá impulsar el turismo, 'no pinche aeropuertillo, en Santa Lucía, ratonero; no queremos ser un país tercermundista, queremos un aeropuerto que sea un verdadero promotor de desarrollo'.

El ex Presidente descartó que el pueblo sea sabio, y puso como ejemplo a los habitantes de Reino Unido que votaron a favor del brexit: 'no se la acaban de arrepentidos'.

A decir del político, AMLO se mueve por el 'populismo puro, así logró los votos'.

Fox recordó que durante su mandato se trató de construir un aeropuerto en el Estado de México, pero que se evitó por 'macheteros que con gran violencia salieron a las calles, pararon el tráfico, pararon carreteras, después de que estuvimos platicando'.

El primer presidente panista de la historia señaló que el asunto se politizó por las autoridades de la Ciudad de México, en aquel entonces gobernada por López Obrador.

'Yo opté por la paz y la tranquilidad', dijo Fox, 'se canceló el aeropuerto y nos fuimos por la opción B': la terminal 2 de la actual base aérea.

El político confió en que el NAIM se termine porque 'a López Obrador nadie lo está jodiendo, a mí López Obrador sí me estuvo jodiendo'.