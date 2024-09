Guerrero: Huracán “John” podría evolucionar a categoría 3

El huracán "John" avanza imparable hacia las costas de Oaxaca y Guerrero, donde se espera que toque tierra esta noche entre las 20:00 y las 23:00 horas. Actualmente, el ciclón se clasifica como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, pero se prevé que alcance la categoría 3 al entrar en el océano Pacífico mexicano, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El impacto se registrará especialmente 45 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, un pequeño poblado en Guerrero, afectando una franja de menos de 200 kilómetros entre Copala y Santiago Pinotepa Nacional.

El SMN advierte que la amplia circulación del huracán generará lluvias extraordinarias en Oaxaca y Guerrero, superiores a 250 milímetros, mientras que Chiapas, Veracruz y Puebla también enfrentarán lluvias intensas.

En un comunicado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que John ha evolucionado rápidamente de tormenta tropical a huracán y continuará ganando fuerza antes de tocar tierra en el sur de México.

12:00 PM CST Key Messages on #Hurricane #John: John rapidly strengthens to a hurricane. John is forecast to rapidly intensify into a major hurricane before making landfall in southern #Mexico. Preparations to protect life and property should be rushed to completion. pic.twitter.com/ETpaepxLbo