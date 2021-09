Objetos históricos del siglo XVI volverán a México desde EE.UU.

Como "una de las recuperaciones más importantes de documentos de la historia de México" calificó el secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Marcelo Ebrard, la devolución de una serie de documentos históricos y piezas arqueológicas que habían sido robados y vendidos ilegalmente en EE.UU.

Durante su visita a Nueva York, a propósito de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller mexicano informó que 15 documentos históricos del siglo XVI, incluyendo una carta escrita por el conquistador Hernán Cortés, fueron puestos en custodia en en consulado mexicano en esa ciudad estadounidense para posteriormente ser trasladados a Ciudad de México.

The Minister of Foreign Affairs @m_ebrard and the Consul General @Jorge_IslasLo, received 15 historical documents dating back to the XVI century, that were recovered by the team of @ManhattanDA from various auction houses in NY. They will be returned to Mexico’s National Archive. pic.twitter.com/SsgGVLRfSt