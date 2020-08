Oficial: Oaxaca prohíbe la venta de alimentos chatarra a menores de edad

Oaxaca.- Oaxaca se convirtió en el primer Estado de la República en aprobar reformas legales para prohibir la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra a los niños y niñas a fin de evitar el sobrepeso y la obesidad.

Con 31 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó reformas al Artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con ello, se prohibió la distribución, donación, regalo, venta y suministro de esos productos a menores de edad.

¡Sí se pudo !

Con 31 votos a favor el @CongresoOaxLXIV aprueba la prohibición de la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarras a menores de edad. #Oaxaca es el primer estado en legislar esta medida legislativa, a favor de la salud de las niñas, niños y adolescentes 🙌. pic.twitter.com/dZb8F0qtFG — Magaly López Domínguez (@Magaly_LopezOax) August 5, 2020

Así como la instalación máquinas expendedoras de golosinas en todo el Estado y la venta de productos con alto contenido calórico en escuelas, tanto púbicas y privadas, del nivel básico y media superior.

Protestan por la medida

Un grupo de comerciantes protestó este medio día en las afueras de la Cámara de Diputados de Oaxaca, como una medida para mostrar su rechazo al dictamen que prohibe la venta directa a menores de edad de bebidas azucaradas y productos con alto contenido calórico, conocidos como "alimentos chatarra".

Armados con cubrebocas y pancartas, los comerciantes pidieron que los legisladores no aprobaran el dictamen que se votó en esta sesión y que adicionó un artículo bis a la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Oaxaca.

De las protestas en contra de la ley que prohíbe la venta de comida chatarra y refrescos a la niñez en la sede de la cámara de diputados de Oaxaca pic.twitter.com/WFV1rmr75k — Oscar Rodríguez (@OsMaFco) August 5, 2020

"Diputados, ustedes nos representan, pónganse en nuestros zapatos. No nos traicionen. No a la prohibición", y "En defensa de nuestro empleo, no a la prohibición", son algunos de los mensajes que portan una treintena de comerciantes apostados a las afueras del recinto legislativo.

A su vez, representantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), acudieron este miércoles al recinto legislativo de San Raymundo Jalpan para pedir que no se apruebe el dictamen y a solicitar a los diputados que emitan un voto razonado.

(Con información Agencia Reforma y El Unviersal)