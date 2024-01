Ola de robos y extorsión afectan a sitios turísticos de México

México cuenta con una gran variedad de sitios turísticos para que la gente pueda visitar y darse un fin de semana relajado o para celebrar la boda de algún amigo o familiar, sin embargo, estos lugares están siendo gravemente azotados por la violencia, robos y extorsión.

Uno de los destinos más afectados es Taxco, Guerrero, a poco más de dos horas de la Ciudad de México, donde no hay transporte y los comercios están cerrados ante la ola de extorsiones de criminales.

Hoteleros señalaron que han sufrido la cancelación de reservaciones, tras la tensión que se vive desde hace una semana por las amenazas del crimen organizado.

Ese municipio, que desde hace dos décadas es considerado Pueblo Mágico, recibe una importante afluencia turística todos los fines de semana, principalmente de visitantes originarios de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México.

El tianguis sabatino de venta de plata, con alta afluencia turística, fue suspendido.

"La gente cómo va a poder llegar a ese lugar del tianguis si no hay transporte público , y además hay miedo de que haya hechos de violencia" , expresó el empresario.

Los hoteleros afirmaron que la baja afluencia de turistas continuará, pues ya suman siete días del paro de transportistas, quienes tomaron la decisión de dejar de prestar el servicio tras ser amagados.

Aunado a ello, los negocios cerraron parcialmente y se suspendieron las clases.

Pobladores coinciden en que el clima de miedo se ha extendido por todo el Pueblo Mágico.