Omar Mejía candidato a subgobernador de Banxico; no cuenta con título

Omar Mejía Castelazo, quien se encuentra como candidato a subgobernador del Banco México (Banxico), aseguró ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que sí cuenta con posgrado, pero que su título aún no le llega.

Ya que durante un encuentro que se sostuvo con el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, con el aspirante a suceder a Gerardo Esquivel, al darse a conocer que, de convertirse en subgobernador, sería el primer funcionario de Banxico sin ese nivel de estudios en cerca de tres décadas, por lo que les informó que ya concluyó sus estudios de posgrado.

En duda escolaridad tras caso de ministra

El coordinador de los diputados del PRD Espinosa Cházaro indicó que hizo los cuestionamientos sobre su escolaridad a Omar Mejía, tras el polémico caso que envuelve a la ministra Yasmín Esquivel, cuya tesis fue plagiada, según confirmó la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM, en donde obtuvo el título como abogada.

“Él aclaró, y cito, que ha terminado sus estudios de posgrado, pero que no le ha llegado el título. A pregunta expresa mía de si este posgrado tenía título, justo por lo que ha pasado con la Ministra Yasmín, fue claramente con esto y dijo: 'No, no tengo título. He terminado mis estudios'", indicó Cházaro.

Asimismo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció que su bancada respaldará el nombramiento de Mejía, toda vez que están satisfechos con el desempeño de Banxico, donde el aspirante se desempeña como asesor.

AMLO respalda a Mejía

En cuanto al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha pronunciado y respalda que Omar mejía sea candidato a subgbernador del BdeM.

“Eso lo está viendo Hacienda, pero yo apoyo desde luego esa candidatura. Se trata de un profesional un técnico, un financiero del mismo Banco de México, entonces, lo apoyamos”.

Dijo en su conferencia mañanera, llevada a cabo en el Palacio Nacional, donde reiteró que en este tipo de procesos siempre hay oposición, “eso es normal, pero nosotros apoyamos a este candidato a subgobernador del Banco de México”.

