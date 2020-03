La OMS pide a México comprometerse “al más alto nivel” ante el Covid-19

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado al gobierno de México a tomar medidas para el combate del nuevo coronavirus, Covid-19, según consta en un comunicado de prensa.

Consultado respecto a la respuesta en México, durante una conferencia de prensa que ofreció este lunes, el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus respondió que “para cualquier país una de las cosas más importantes es el compromiso político al más alto nivel, porque esta pandemia toca todos los sectores del Gobierno no solo la Sanidad".

"Es crucial", añadió, "una respuesta de todo el Gobierno liderados por el presidente. Y esa respuesta de todo el Gobierno debe movilizar a toda la sociedad y asegurarse de que es la responsabilidad de todos”.

La OMS alerta de que las medidas de distanciamiento social que están poniendo en marcha los países no lograrán frenar la pandemia de coronavirus si no se llevan a cabo más pruebas de detección.

“No hemos visto una escalada urgente en las pruebas, aislamiento y rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta al coronavirus”, dijo el director de la Organización, el doctor Tedros.

“No puedes combatir un incendio a ciegas. No podemos frenar esta pandemia si no sabemos a quién está infectando. Nuestro consejo a los países es sencillo: pruebas, pruebas, pruebas”, indicó.