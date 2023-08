¡One in a million! TWICE llegará pronto a Ciudad de México

Onces de México, vayan preparando sus carteras y sus candybongs, porque Twice vendrá a México el próximo año, como parte del ‘Ready to be Tour’.

Después de varios meses de incertidumbre y rumores, por fin el universo escuchó las plegarías de los once mexicanos, quienes tendrán el placer de escuchar las melodiosas voces de Twice, el sábado 3 de febrero de 2024.

A través de sus redes sociales, el grupo surcoreano reveló un póster de la parte tres de su quinta gira mundial. Además de México, los siguientes países afortunados serán Australia, Jakarta y Brasil.

En el caso de nuestro país, las nueve integrantes se presentarán en el Foro Sol, donde apenas en abril se llevó a cabo la gira ‘Born Pink’ de BLACKPINK. Esto las convierte en el segundo grupo coreano de chicas en presentarse en este glorioso recinto.

No se han revelado los precios de los boletos, pero los fanáticos ya están empezando a juntar todos sus ahorros para ver de cerca a Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

Por fortuna, podrán disfrutar de las nuevas canciones de Jihyo Killin’ me good y Talkin’ About It (feat. 24kGoldn).

La última vez que Twice se presentó en México, fue en 2019, gracias a su 'Twicelights World Tour'.

TWICE EN MÉXICO EN 2024, VEREMOS A LAS 9 JUNTAS PORFIN EN TIERRAS MEXAS, QUIERO VERLAS HABLANDO ESPAÑOL OTRA VEZ AAA 😭🙏🏻 VIVA MÉXICO CABRONES! 🇲🇽pic.twitter.com/ViJFbuHVhHpic.twitter.com/H8lHegNXjg — ㋡⁹~ TWICE MÉXICO 2024 🇲🇽 (@OT_9WICE) August 28, 2023

¿Misamo en México?

La noticia dejó integrados a los fanáticos, quienes se encuentran haciendo todo tipo de teorías sobre las posibles canciones que podrían añadir a su gira por México.

Por supuesto que la posibilidad de que la subunidad MISAMO, conformada por las integrantes japonesas, Mina, Sana y Momo presente su canción ‘Don’t touch’, emocionó aún más a los once.

Twice es conocido por su versatilidad en el escenario, donde en un segundo pueden pasar de cantar ‘Perfect World’ a ‘The Feels’.

Algo que emociona a los fanáticos, es el hecho de poder escuchar a las integrantes decir algo en español, ya que en ocasiones anteriores, los grupos mencionan una que otra palabra en el idioma del país donde se están presentando.

Once, ¿estás listo para ver de cerca a las ‘tuais’?

(Con información de redes sociales)