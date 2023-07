Oposición pide renuncia de Evelyn Salgado por ‘ingobernabilidad’ en Guerrero

Las dirigencias del PRI y el PRD hablaron este martes sobre la crisis de gobernabilidad en Guerrero y el avance del crimen organizado en el control del estado gobernado por Evelyn Salgado.

Ante las protestas y la violencia que se ha presentado recientemente en Chilpancingo, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, pidió la renuncia de la gobernadora y de la presidenta municipal Norma Otilia Hernández.

Declarando “Es insostenible, la crisis de gobernabilidad en la entidad, porque la delincuencia organizada ha tomado en sus manos el Congreso del estado, el Poder Judicial y la sede de la Policía estatal”

Después de alcanzar una serie de acuerdos con el gobierno del estado, pobladores de cinco municipios aledaños a Chilpancingo desbloquearon la Autopista del Sol y liberararon a 13 funcionarios que habían secuestrado desde ayer, tras los enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

El líder del PRD mencionó "Ahí está la clara complicidad de los gobiernos de Morena y el propio gobierno federal de cómo sí tienen acuerdos con los delincuentes y que por ello mismo están reclamando que se les cumpla"

Añadiendo que era reprobable que al menos tres mil personas se enfrentaran armadas con palos, piedras y machetes a elementos de la Guardia Nacional y fuerzas locales de Guerrero.

Residentes de los municipios de Chilapa, Quechultenango, Hueycantenango, Acatepec, Atlixtac y Chilpancingo, estaban decididos a tomar la Autopista del Sol, luego que cinco transportistas fueron asesinados por "Los Ardillos", mismo grupo delictivo con el que se reunió la alcaldesa Hernández.

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI declaró "Lo que pasó en Chilpancingo es la ausencia del Estado. Hoy no tiene responsabilidad, no tiene capacidad, una pésima estrategia a nivel nacional, el tema de seguridad; no hay apoyo para que pueda tenerse una fortaleza institucional desde policías municipales, estatales, y el gobierno federal".

El priista enfatizó que los hechos de violencia registrados en Chiapas, Michoacán, Sonora, Sinaloa y ahora en Chilpancingo “es la ausencia de poder dar resultados”.

Por último advirtió que en más de mil municipios del país no se podía transitar y que se está generando un clima de violencia e inseguridad previo a las elecciones que se realizarán en 2024.