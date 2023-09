Opositores dan propaganda al ‘desfile de cártel en Chiapas’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el desfile del presunto Cártel de Sinaloa en la Sierra de Chiapas es "mucha propaganda", pero afirmó que los criminales cortaron la luz en la región e impiden que entren trabajadores de la CFE.

"Y se enfrentan, afortunadamente, no han habido muchos asesinatos, en Chiapas, en general, y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda, entonces sacaron un video donde van entrando a Frontera Comalapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos" .

Durante su mañanera, López Obrador dijo que lo primero será darle seguridad a los trabajadores de CFE para que reinstalen el servicio eléctrico.

El presidente criticó que se extienda la noticia y que la reproduzcan "los conservadores".

López Obrador dijo que es un asunto "muy limitado a una región" pero que ya está la Guardia Nacional y se va a reforzar con la llegada de más elementos.

"Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del País" , expresó el Mandatario federal.

"Porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional. Entonces, nada más para aprovechar y aclarar que ya se está atendiendo este asunto” .

"Estamos trabajando en beneficio de la gente, es donde se aplican los programas de bienestar" .