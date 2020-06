Especial: El mes del orgullo gay en contingencia: Todo lo que necesitas saber

Ciudad de México.- Este 28 de junio se cumplen 51 años de los disturbios en Stonewall, acontecimiento que cambió la forma luchar por los derechos LGBT+ en Estados Unidos y el mundo: es por esto que en junio se festeja el mes de la diversidad en diferentes partes del planeta. No podemos hablar de estos hechos históricos sin pensar en las manifestaciones que atraviesan hoy a Estados Unidos, la brutalidad policial y la organización del pueblo. La importancia de lo ocurrido en Stonewall radica en que, a partir de este momento, se creó el Gay Liberation Movement (el Frente por la Liberación Gay), que organizó la primera marcha del orgullo al cumplirse un año de las movilizaciones en el bar. El desfile LGBTQ Pride cumple 50 este año sin su usual fanfarria, luego que la pandemia de coronavirus lo empujó a la internet y las protestas por la igualdad racial tras la muerte de George Floyd lo eclipsaron. En México, las Marchas a favor de la diversidad no se llevará a cabo como cada año, con desfiles por las calles más importantes, como se han llevado a cabo desde hace casi medio siglo en la CDMX y otras ciudades de la República Mexicana. Debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus, el evento como se conoce fue cancelado, pero sí habrá otras actividades virtuales. La 42 Marcha del Orgullo Gay será virtual, con eventos en línea, desde las 12:00 y hasta las 22:00 horas. México: Por qué no habrá Marcha Gay 2020 Los eventos en torno al orgullo gay son apoyados por organizaciones, músicos y personalidades que impulsan la diversidad sexual. Con las actividades también se buscará promover los derechos de la infancia trans, la salud integral, el trabajo incluyente, la vida libre de violencia y la homologación nacional de oportunidades, informó el comité organizador de la marcha de la CDMX. Las actividades programadas para la 42 edición de la Marcha Gay las puedes seguir en el canal de YouTube: https://www.youtube.com/c/marchaLGBTICDMX. El banderazo inicial fue dado por Thalía, y durante la larga transmisiónn estarán apoyando personalidades como OV7, Melanie C y Jesse & Joy, donde aparecen también Playa Limbo, Melissa Galindo yAndy Zuno, entre otros. Activistas de la comunidad LGBTQ en México reflexionan sobre cómo han evolucionado los derechos y las demandas de esta comunidad a lo largo de los años. A 41 años de la primera marcha del orgullo gay en la Ciudad de México, los activistas consideran que ha habido avances en materia de igualdad, pero aún hay un camino largo por recorrer para miembros de esta comunidad, que viven en la pobreza o que son discriminados por ser afeminados o ser transexuales. Este año, la gran ausente en las celebraciones del orgullo homosexual será la doctora María Elizabeth. A una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de Eli, médica del IMSS en el Centro Médico Siglo XXI, encontrado diez días después de haber sido reportada como desaparecida, la hipótesis del suicidio no es definitiva para Kenya, una gran amiga trans igual que ella.



Dedicada a reclamar justicia para sus compañeras y a brindar apoyo a personas de grupos vulnerables en la Ciudad de México, la activista asegura que no dejará de levantar la voz por la doctora. Como parte de su experiencia abordando casos de transfeminicidio, Kenya se encuentra en contacto con la Fiscalía capitalina para la coordinación con autoridades de Morelos con el objetivo de un segundo peritaje sobre la causa de muerte de Eli.



Sobre la celebración del mes del Orgullo LGBT+ Kenya opina que, a pesar de que uno de los albergues que dirige es beneficiario de los patrocinadores, la marcha se ha desvirtuado por la inclusión excesiva de marcas que sólo recurren a la comunidad una vez al año. La lucha LGBT+ y contra el racismo es una sola En Estados Unidos, activistas y organizadores están usando la intersección del feriado y la historia — incluyendo la decisión de la Corte Suprema de ratificar protecciones laborales para las personas LGBT — para alentar a las personas de color en su comunidad y para hacer de Black Lives Matter la pieza central de los eventos de Orgullo Global este fin de semana. “Pride nació de protestas”, dijo Cathy Renna, directora de comunicaciones para la Fuerza Especial Nacional LGBT, que ve paralelos entre los movimientos de derechos LGBT y de los negros. “Mujeres negras transgénero han sido atacadas en lo que ha sido llamado una epidemia y el alzamiento de Stonewall ocurrió en respuesta al hostigamiento y la violencia policiales”, dijo Renna en un mensaje electrónico. La primera marcha de Pride ocurrió el 28 de junio de 1970, un año después de la marcha de las protestas de 1969 en el Stonewall Inn, un bar gay, que fueron encabezadas por mujeres transgénero negras. Unas pocas conmemoraciones ocurrieron ese año y más adelante se diseminaron hasta que, 50 años después, hay muy pocos lugares en el planeta que no tienen algún evento relacionado. El de Nueva York es de los mayores, pero las medidas de distanciamiento social para controlar la diseminación del coronavirus obligaron a cancelarlo. Global Pride es promovido como 24 horas de streaming de música, actuaciones, discursos y mensajes de respaldo. Tendrá a activistas y políticos, incluyendo el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y artistas como Betty Who, Deborah Cox, Laverne Cox, Jake Shears y Martha Wash. “Las personas transgénero, especialmente las personas LGBTQ-I, han recibido discriminación del sistema de supremacía blanca y en términos racistas y han sufrido además transfobia y homofobia dentro de nuestras comunidades”, dijo Laverne Cox, un actor transgénero que es uno de los protagonistas de “Orange is the New Black”, en una entrevista con The Associated Press este mes. “Y por lo tanto, parte del movimiento Black Trans Lives Matter es reconocer que las comunidades negras tienen mucho que hacer aún para reconciliar nuestra historia de transfobia, especialmente, y también de homofobia”, dijo. Llega la conciencia LGBT a las universidades Con motivo del mes del orgullo LGBTQ+, estudiantes de diversas casas de estudio organizados en colectivos LGBTTTIQA+ realizaron un evento conjunto llamado Pride Virtual Universitario. En éste, los participantes compartieronn sus experiencias y diversos asuntos con otros miembros de la comunidad LGBTQ+ a través de la plataforma Zoom. ¿Cómo te diste cuenta que eras LGBT+?, "coming out story", machismo y discriminación dentro de la comunidad LGBT+, mi primera vez (edición "queer"), discriminación en las universidades y preguntas incómodas de lxs heterxs son los temas programados para el evento. En el Pride Virtual Universitario participan los colectivos PRIDE CCM del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, Todes COLMEX de El Colegio de México, CIDE+ del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Diversidad Sexogenérica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Plural Ibero. A ellos se sumaron el proyecto feminista a favor de la comunidad LGBT+ Equalita Mx. Significado de colores de bandera gay La bandera de colores no fue siempre un icono gay, todo depende del acomodo de colores. La bandera gay nació para reivindicar el movimiento homosexual en Estados Unidos, aunque más tarde se hizo extensible a toda la comunidad LGTB. Su creador fue el artista Gilbert Baker en 1978 a petición de la organización de la marcha del orgullo gay en California. Se inspira en la canción "Over the Rainbow" de Judy Garland. Explica que la versión original de la bandera tenía ocho franjas, pero después se suprimieron los colores rosa y celeste por la dificultad de producción. Este es el significado de los colores · Rosa: sexo · Rojo: vida · Naranja: curación · Amarillo: luz del sol · Verde: naturaleza · Azul: arte · Celeste: armonía · Violeta: espíritu humano.