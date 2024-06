Orquestas dejan la SEP con adeudos a maestros y procesos judiciales

Las Orquestas de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM), lanzadas en 2019 como una iniciativa innovadora para la educación musical en escuelas públicas, se retiraron de la Secretaría de Educación Pública (SEP) enfrentando deudas con maestros y procesos judiciales.

Estas orquestas, anteriormente conocidas como Orquestas Esperanza Azteca, fueron un proyecto privado del empresario Ricardo Salinas Pliego que contó con financiamiento público durante diez años (2009-2019).

Sin embargo, al integrarse a la SEP y transformarse en las ONEM, el presupuesto asignado resultó insuficiente para su mantenimiento, lo que llevó a su suspensión en 2020.

Cuatro años después, y con una demanda en curso, la dependencia educativa niega una relación laboral con los profesores que contrató, según informó al medio nacional Reforma la abogada Lourdes Álvarez Pérez, representante legal de 16 maestros de Tlaxcala, Baja California Sur, Jalisco, Puebla, Veracruz y Quintana Roo que reclaman la remuneración de tres meses 17 días, comprendidos entre julio y octubre de 2020, además de la reinstalación, el pago de salarios caídos y las prestaciones correspondientes.

La litigante calcula que fueron despedidas, al menos, mil 200 personas de las ONEM, pero la mayoría no ejerció acciones legales porque fue engañada.

El personal de las ONEM cubría un horario, registraba asistencia, laboraba con los instrumentos de trabajo proporcionados por la SEP y recibía un salario, condiciones que, entre otras, constituyen una relación laboral, aunque la institución no la reconoce ahora, indica Álvarez Pérez.

Las ONEM fueron suspendidas por la SEP durante la pandemia de Covid-19.

El anuncio de la ‘pausa’ a estas orquestas, parte del extinto Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), provino del contador público José Ricardo Cerrillo, responsable entonces de su operación en la SEP, y ex apoderado legal de la Asociación Azteca Amigos de las Culturas y las Artes.

Aunque Cerrillo manifestó su interés de ‘mantener las orquestas’, el programa de las ONEM eliminó, tras anunciar la pausa, todos los grupos de WhatsApp que se habían formado para integrar las distintas secciones de instrumentos, relatan profesores consultados por el medio nacional Reforma.

La frase ‘estamos viendo el tema de los pagos’, empleada por Cerrillo para anunciar la pausa en 2020, inquietó a los maestros que participaron en la videoconferencia, pero sólo algunos decidieron promover acciones legales ese mismo año, dentro del plazo permitido, porque la mayoría esperó el pago, y cuando decidió demandar jurídicamente la remuneración pendiente, no pudo hacerlo, como explicó Álvarez Pérez.

Una ONEM requería de una veintena de integrantes, entre directores de orquesta y coros, maestros, coordinadores, auxiliares y analistas, con salarios que iban de los 6.6 mil pesos para trabajadores operativos a 16.3 mil para los puestos de dirección.

En términos de pago de personal, cada orquesta costaba al Gobierno poco más de 3. 3 millones de pesos al año, según los ‘Lineamientos para el Desarrollo de habilidades musicales mediante la conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles’, disponible en el portal de la SEP.

Mientras laboraron en las ONEM, el profesorado vivió penurias, rememora un maestro cuyo nombre prefiere reservar: "Pasamos de cobrar todos los meses a que nos pagaran cada seis".

Además, firmaban contrato al término de esos seis meses, precisa Federico Herrera, profesor de viola y de violín en orquestas de Oaxaca y de Puebla.

Al depender de la SEP, los salarios de maestras y maestros reportaron un discreto repunte, mermado sin embargo por la impuntualidad en el pago, señala el clarinetista Ángel Pérez Serafín, fundador y director de las ONEM en Acapulco.

Otros profesores refieren además escasez de suministros fundamentales en las escuelas donde trabajaban, como agua, jabón, papel sanitario, artículos de limpieza y papelería.

Una orquesta, aún más si está destinada a la enseñanza, requiere un mantenimiento permanente y una constante inversión de recursos, advierte el violinista Ariel Ortiz, profesor ligado desde 2012 al proyecto en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

A pesar de las dificultades, los docentes reconocen los aportes del programa para los niños y para las familias que asistieron de manera constante.

"Hubo casos en los que a través de la música se ayudó a gente cuyos padres murieron. Andaban mal y llegaron a las orquestas buscando consuelo, alivio. Y funcionó", dijo Edmundo Zistecatl Flores, director de una orquesta que funcionó en un internado en Veracruz.